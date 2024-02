Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

SV Straelen II – SV Sevelen (Sonntag, 15 Uhr) Nach dem jahrelangen Ausflug in höhere Sphären ist der SV Straelen auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Über die Zukunft des Vereins entscheiden Insolvenzverwalter und Juristen. Da ist es fast schon tröstlich, dass an der Römerstraße immer noch Fußball gespielt wird. Für Trainer Jens Jütten und seine Jungs geht’s am Sonntag um die letzte Chance in Sachen Klassenerhalt. Folgt nach dem 1:3 in Uedem die nächste Niederlage in einem Kellerduell, ist die Straelener Reserve rein sportlich nicht mehr zu retten. Auf der anderen Seite hat sich der SV Sevelen am vergangenen Sonntag eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet. Das 1:0 gegen Tabellenführer 1. FC Kleve II ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Mannschaft vom Koetherdyck fest gewillt ist, sich noch etwas länger in der Bezirksliga aufzuhalten.



Concordia Goch – Viktoria Goch II (Sonntag, 15 Uhr) Quo vadis, Concordia? Für den Tabellenvierten (33 Punkte) stehen an den nächsten beiden Spieltagen in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern richtungsweisende Lokalduelle auf dem Programm. Zunächst tritt das Team am Sonntag an der heimischen Vulkeskuhle gegen den souveränen und ungeschlagenen Spitzenreiter Viktoria II (44) an. Eine Woche später laufen die Concorden beim Tabellendritten Alemannia Pfalzdorf II (35) auf. Falls die Mannschaft von Spielertrainer André Küppers noch entscheidend in den Titelkampf eingreifen will, sind zwei Siege in diesen Partien absolute Pflicht.



BV Sturm Wissel – 1. FC Kleve III (Sonntag, 15 Uhr) Der Tabellenelfte BV Sturm Wissel (18 Zähler) will mit einem Heimsieg im Nachholspiel in das neue Jahr starten, um sich direkt ein wenig deutlicher von der aktuell nur fünf Punkte entfernten Abstiegszone abzusetzen. Dazu bedarf es jedoch einer besseren Chancenverwertung als im ersten Teil der Saison. Die dritte Mannschaft des 1. FC Kleve steht mit 23 Punkten als Achter im gesicherten Tabellenmittelfeld, will aber ebenfalls direkt punkten, damit es kein Thema wird, sich noch einmal mit dem Abstiegskampf beschäftigen zu müssen.