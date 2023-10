Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch nähert sich der Spitze

Es war jetzt kein Auftritt der glanzvollen Sorte. Doch Arbeitssiege helfen bekanntlich in der Tabelle auch ein gutes Stück weiter. Und so hat Titelaspirant Viktoria Goch am Sonntag die Aufholjagd in Richtung Spitze mit einem 2:0 (1:0) gegen den SV Rindern fortgesetzt. Mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus den vergangenen vier Spielen ist die Mannschaft inzwischen auf Rang vier vorgerückt – bei nur noch drei Zählern Rückstand auf den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Kleve II. Der Gast aus Rindern, der fünf seiner letzten sechs Spiele verloren hat, ist hingegen auf den zehnten Platz zurückgefallen.