Fußball-Bezirksliga Abstiegskandidat schockt Viktoria Goch

In der 34. Minute fällte der TSV-Keeper den Gocher Maximilian Fuchs im Strafraum. Mehmet Boztepe verwandelte den fälligen Strafstoß im Stile von Antonín Panenka. In der Folge drückte die Viktoria auf den Führungstreffer. Doch diesen erzielte Rückkehrer und Ex-Profi Markus Müller auf der anderen Seite (45.). Was auch immer sich der Gastgeber für den zweiten Durchgang vorgenommen hatte – es ging nicht auf. Fritz Juffernbruch erhöhte in der 51. Minute auf 3:1, als er eine halbhohe Hereingabe am zweiten Pfosten über die Linie drückte.