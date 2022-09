Erfolgreiche Leichtathletin :  Jule Gipmann erhält Gerd-van-Nooy-Preis

Goch Viktoria Goch zeichnet die Diskuswerferin beim Sommerfest der Leichtathletik-Abteilung aus. Die 20-Jährige hat sich auch für 2023 ehrgeizige Ziele gesteckt.

Jule Gipmann, die seit 2014 bei der Viktoria in der Trainingsgruppe von Alex Borgers und Dirk Kopp aktiv ist, gewann in diesem Jahr bei der Deutschen U-23-Meisterschaft die Bronzemedaille. Zudem erreichte sie in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft als Achte im Diskuswerfen zum ersten Mal den Endkampf bei den Frauen. Ihre persönliche Bestleistung hat die Gocherin, die derzeit ein duales Studium als Steuerberaterin absolviert, in diesem Jahr auf 56,60 Meter gesteigert.