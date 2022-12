Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch verliert weiter an Boden

Sein Gegenüber Markus Hierling sah das ein wenig anders. Der Trainer der Gäste sprach von einem hochverdienten Punktgewinn. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig diszipliniert gegen den Ball gespielt. Nach der Pause hatten wir einige Umschaltsituationen, bei denen wir sogar in Führung gehen können. Goch hat für meine Begriffe umständlich gespielt und hatte nicht viele Ideen.“ Ein Extralob vom Coach gab es für seinen 19-jährigen Torhüter Jakob Thielen, der mit seinen Paraden entscheidenden Anteil am überraschenden Punktgewinn hatte. Während die Twistedener, die auf Platz neun überwintern, einen laut Hierling „würdigen Jahresabschluss“ zelebrierten, richtete Daniel Beine den Blick auf das Nachholspiel in Weeze. Beim Abstiegskandidaten muss der Titelanwärter seine Unentschieden-Serie unbedingt beenden. Zumal der aktuell punktgleiche Verfolger GSV Moers am Mittwoch ebenfalls in Weeze antritt und wahrscheinlich vorlegen wird. „Wir müssen am Samstag gewinnen und in der Winterpause Kräfte sammeln“, so Beine.