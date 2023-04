Packendes Derby Viktoria Goch stolpert beim Lokalrivalen

In den Schlussminuten der Partie überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst sah der Gocher Niklas Zaß für ein grobes Foulspiel die Rote Karte (90.). Keine 120 Sekunden später wurde Führungs-Torschütze Stratemann im Gocher Strafraum gehalten – Referee Kalinowski zeigte zum zweiten Mal an diesem Abend auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zum 2:2-Endstand. Kurz darauf war Schluss.