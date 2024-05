Fußball-Bezirksliga 6:1 – Viktoria Goch wahrt die Chance auf den Titel

Im heimischen Hubert-Houben-Stadion ließ der Titelaspirant diesmal keine Zweifel aufkommen, wer den Rasen als Sieger verlassen sollte. Die Viktoria war von Beginn an klar überlegen. Luca Palla (17.) und Michel Wesendonk (22.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Repelens Izzettin Kuci verkürzte zwar in der 38. Minute mit einem sehenswerten Freistoßtor – an der Gocher Dominanz sollte sich nichts ändern. „In der Halbzeit hab ich die Jungs aufgefordert, sofort auf das 3:1 zu gehen“, so Daniel Beine. Gesagt, getan: Lukas Ernesti stellte in der 50. Minute per Kopf den alten Abstand wieder her und traf in der 68. Minute noch ein weiteres Mal. Zuvor hatte bereits Mehmet Boztepe (57.) auf 4:1 erhöht. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Maximilian Fuchs mit dem 6:1 in der 86. Minute.