Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

RSV Praest – SV Haldern (Sonntag, 15 Uhr) Die Mannschaft des RSV Praest macht in dieser Saison Sachen, die die Verantwortlichen des Vereins gar nicht so gerne sehen. Trainer Roland Kock hat seine Jungs wieder einmal auf Erfolgskurs gebracht. Die Gelb-Schwarzen vom Offenberg spielen so gut, dass der Aufstieg in die Landesliga plötzlich wieder ein heißes Thema ist. Dort will der Verein, der seit Jahrzehnten vernünftig wirtschaftet, aber nach den Erfahrungen der Vergangenheit eigentlich nicht hin. Wie auch immer – gegen den Nachbarn aus dem Lindendorf, der in den vergangenen Wochen große Schritte in Richtung rettendes Ufer gemacht hat, erwartet den aktuellen Tabellenvierten alles andere als eine leichte Aufgabe.