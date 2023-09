Fußball-Bezirksliga Mehmet Boztepe bringt Viktoria Goch gegen die DJK Twisteden auf Kurs

Der Twistedener Trainer Marcel te Nyenhuis haderte nach dem Abpfiff mit der Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters. „Es ist ärgerlich, dass wir in einem Spiel, das bis dahin vom Ergebnis her noch offen war, durch einen so umstrittenen Strafstoß in Rückstand geraten sind“, sagte er. Der Gocher Trainer Daniel Beine, der zu Beginn der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, weil er sich über eine Entscheidung des Schiedsrichters beschwert hatte, lobte sein Team. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Sie hat den Ball gut laufen lassen“, so Beine.