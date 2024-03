Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch besiegt die DJK Twisteden und rückt an den Spitzenreiter heran

Nach dem Seitenwechsel legte Mathis Opgenhoff (54.) für die DJK nach. Doch auf die verletzungsbedingte Auswechslung von Niklas Heussen (61.) folgten aus Sicht des Gastgebers fatale 20 Minuten, in denen plötzlich gar nichts mehr funktionieren wollte und die Viktoria vollkommen entfesselt aufspielte. Erst erzielte Niklas Zaß den Anschlusstreffer (63.), dann traf Michel Wesendonk per Direktabnahme zum Ausgleich (64.). Weitere fünf Minuten später erzielte Marvin Hitzek, der auch bei den ersten beiden Treffern seiner Mannschaft beteiligt gewesen war, per Distanzschuss das 3:2 für die Gäste, die nun plötzlich in Führung lagen.