Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch rückt näher an die Spitze ran

In der 38. Minute brachte Ahmed Miri, der in der Anfangsphase nur die Latten getroffen hatte, die Viktoria nach schöner Vorarbeit von Mehmet Boztepe in Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, aus der die Gäste gestärkt zurückkamen. „Kevelaer hat in der zweiten Halbzeit mutiger nach vorne gespielt. Das hat uns Räume eröffnet“, sagte Beine. Diese Räume wusste sein Team für sich zu nutzen. Marius Alt setzte Luca Palla in Szene, der das 2:0 (66.) markierte – ein „Brustlöser“, so Beine. In der 75. Minute revanchierte sich Ahmed Miri für den Assist von Mehmet Boztepe und legte diesem seinen Treffer zum 3:0-Endstand auf. „Es war keine leichte Partie, aber wir haben sehr, sehr schönen Fußball gespielt und am Ende verdient gewonnen“, sagte Daniel Beine.