Die Highlights auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Kevelaerer SV – 1. FC Kleve II (Sonntag, 16 Uhr). Welch ein Befreiungsschlag ! Der freie Fall in den Bezirksliga-Tabellenkeller schien für den Kevelaerer SV nach sechs Niederlagen in Folge schon unaufhaltsam. Doch dann raffte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Znak am vergangenen Sonntag ausgerechnet beim Titelaspiranten Sportfreunde Broekhuysen zu einer hochkonzentrierten Leistung auf, stand kompakt in der Abwehr und fuhr diesen einen entscheidenden Konter zum 1:0-Erfolg. Am Sonntag kann sich das junge Kevelaerer Team endgültig in die Herzen der Anhänger des aktuellen Tabellenzweiten Viktoria Goch spielen. Die Zeichen stehen günstig: Der Gegner vom Bresserberg thront zwar schon seit geraumer Zeit an der Spitze, dürfte aber mittlerweile überfällig sein.