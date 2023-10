Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Straelen II – SF Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Das Straelener Derby ist nur auf den oberflächlichen Blick eine glatte Angelegenheit. Der Gastgeber ist Vorletzter und hat zuletzt vier Spiele in Folge verloren, die Sportfreunde hatten zwar zuletzt mit 2:3 gegen den 1. FC Kleve II das Nachsehen, davor aber von der Tabellenspitze gegrüßt. Doch ganz so klar ist die Ausgangslage vor dem Duell an der Römerstraße nicht. Zum einen ist die Straelener Mannschaft nach den zum Teil unglücklich verlaufenen Auftritten gegen den TuS Xanten, Viktoria Goch und die DJK Twisteden einfach wieder reif für etwas Zählbares. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die schwache Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Kleve Spuren bei den jungen Sportfreunden hinterlassen hat.



SV Haldern – Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr). Aktuell reicht’s zwar nur zu Platz sieben, sprich oberes Mittelfeld. Doch wenn alles halbwegs normal läuft, wird die Viktoria demnächst dort überwintern, wo sie auch hingehört: Auf Platz eins, zwei oder drei. Die jüngsten Resultate – 1:0 beim SV Straelen II und 5:0 gegen den Hamminkelner SV – deuten darauf hin, dass sich die Mannschaft von Trainer Daniel Beine allmählich vom Stotterstart erholt. Am Sonntag soll der nächste Abstiegskandidat dran glauben.



SF Broekhuysen II – TSV Wachtendonk-Wankum II (Sonntag, 15 Uhr). Im Südkreis-Derby möchte der Gastgeber seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Mit zuletzt zwei Siegen konnten die Sportfreunde den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bis auf zwei Zähler verringern. Um auch weiterhin am Klassenerhalt schnuppern zu können, ist ein Sieg Pflicht. Das gilt erst recht für die Gäste. Bisher ist der Aufsteiger aus Wachtendonk in zehn Partien komplett leer ausgegangen. Da muss in naher Zukunft eine Serie her, um überhaupt noch einmal den Anschluss ans rettende Ufer herstellen zu können. Und diese soll nach Möglichkeit schon in Broekhuysen gestartet werden.