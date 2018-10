Fußball: Viktoria gewinnt umkämpftes Derby

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: 1. FC Kleve II - Viktoria Goch 1:3 (0:2).

Auf Seiten der Gastgeber rückten Niklas Albers und Kevin Nass in die Startformation, während bei Goch Innenverteidiger Luca Schmermas und Kapitän Tim Janz zurück ins Team kehrten. Den deutlich besseren Start erwischten dann die Gäste, die bereits früh in Führung gingen. Nach einem Angriff über Außen hatten die Klever die Situation eigentlich schon geklärt, ehe im eigenen Sechszehner ein unnötiger Pass in die Füße des Gochers Robert Nafin gespielt wurde, der vor Torhüter Kevin Verhoeven zum 1:0 vollstreckte. Zwar konnten die Hausherren wenig später ebenfalls in Person von Yannick Wild per Kopfball eine erste Chance verbuchen (7.), aber die Viktoria erhöhte kurz darauf auf 2:0, nach einem Eckstoß köpfte Christian Offermans unbedrängt ein.