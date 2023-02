Der Ball rollt wieder Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Union Wetten - SV Veert (Sonntag, 15.30 Uhr) Union Wetten hat sich im letzten Spiel des Jahres selbst beschert und mit einem 1:0-Sieg beim SV Grieth dafür gesorgt, dass man in der Kreisliga A Kleve/Geldern nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern muss. Auf einem der Plätze, die hinunter in der B-Liga führen, hat deshalb der SV Veert den Jahreswechsel verbracht. Die Mannschaft steht jetzt in Wetten unter Zugzwang und darf sich keine weitere Niederlage erlauben, wenn sie nicht der Musik im Rennen um den Klassenerhalt etwas hinterherlaufen will. Ein Sieg muss aber auch für Gastgeber Union Wetten her, wenn die Mannschaft von Spielertrainer Christian Offermanns irgendwann im Abstiegskampf einmal ein wenig durchschnaufen will. Es steht also einiges auf dem Spiel für die Teams, die sich in der Winterpause noch einmal für ein packendes Rennen um den Klassenerhalt verstärkt haben.