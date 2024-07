Letzte Gruppenspiele im Voba-Cup Nerven-Duell um das letzte Viertelfinal-Ticket

„Da wird sich der Turnierchef freuen“, sagte Johannes Bothen, Trainer des Fußball-A-Ligisten Arminia Kapellen. Recht hat er. Denn seine Mannschaft griff am Mittwochabend mit einem 2:2 gegen den Ligarivalen TSV Nieukerk ganz entscheidend in den Kampf ums letzte Ticket für das Viertelfinale um den Voba-Cup ein. Dieses ging an Alemannia Pfalzdorf – der Bezirksliga-Aufsteiger sicherte sich mit einem 2:1 gegen den SV Sevelen das Weiterkommen. Sehr zur Freude von Alemannia-Teammanager Gilbert Wehmen, der im Nebenjob den Voba-Cup-Wettbewerb organisiert. Einziger Wermutstropfen an einem unterhaltsamen Fußball-Abend: Das Spiel SV Walbeck gegen Sportfreunde Broekhuysen fand nicht statt – bereits Absage Nummer vier im laufenden Wettbewerb. Das Geschehen am letzten Vorrunden-Spieltag im Überblick: