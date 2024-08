So läuft die erste Runde im Kreis Kleve Tolle Geschichten, die so nur der Fußball-Niederrheinpokal erzählt

In Straelen gibt’s einen jungen Mann aus dem Klever Ortsteil Rindern zu sehen, der zu den Stars einer neuen Hallenliga zählt. Beim Gegner von Siegfried Materborn zieht ein Routinier im Hintergrund die Fäden, der einst in der Bundesliga am Ball war, aber auch im Kreis Kleve bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Der Gegner der SGE Bedburg-Hau reist mit einem ehrgeizigen Trainer an, der vielen Fans von Fortuna Düsseldorf in guter Erinnerung ist und einst zu Deutschlands Toptalenten zählte. Und falls es am Sonntag in Broek­huysen einen Stadionsprecher geben sollte, der die Aufstellungen verkündet – ihn erwartet eine undankbare Aufgabe. Hier gibt’s alles Wissenswerte zur ersten Runde um den Fußball-Niederrheinpokal.