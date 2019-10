Billard : Vier Auswärtssiege in der 1. Klasse

Manfred Pauels von Unter uns Uedem. Foto: KKBG

Kreis Kleve Billard: In der 2. Klasse holte Kervenheim den drittem Sieg in Folge.

In der 1. Klasse der Kreis Klever Billardgemeinschaft gab es vier Auswärtssiege. Rot-Weiß Kleve 1 siegte mit 6:2 in GW Kleve-Hau 2. Großen Anteil am Sieg hatte Harald Collet, der die Partie bis 200 Points in nur vier Aufnahmen beendete. Mit dem gleichen Ergebnis gewann GW Kleve-Hau 1 in Jägerhof Goch 1 und Zur Spoy Brienen 1 in RBC Rees 1. Besonders schwer traf es Unter uns Uedem 1, das mit 0:8 gegen BSF Goch 1 verlor. Eine starke Vorstellung lieferte der Gocher Hans Berendsen, der in fünf Aufnahmen die Partie bis 200 Points beendete. Somit hat Unter uns Uedem 1 die

rote Laterne.

In einer Superform befindet sich in der 2. Klasse zurzeit Laubfrosch Kervenheim 1. Drei Siege in Folge, 6:0-Punkte und 20:4-Brettpunkte, bedeutet Spitze in der 2. Klasse. Stark trunpften Michael Brouwers mit 100 Points in 17 Aufnahmen und Fritz Wiegand mit 93 Points in 20 Aufnahmen auf (beide Laubfr.Kervenheim). Auf Tuchfühlung bleibt Gut-Stoß Frasselt 1, das mit 5:1-Punkten auf den zweiten Platz steht. Eine tolle Leistung schaffte der Frasselter Theo Lamers mit 96 Points in 20 Aufnahmen. Mit einem 4:4-Unentschieden in B.C.Kleve-Süd 1 hält B.F.Asperden 1 Anschluss zur Spitze. Noch nicht geschlagen gibt sich die Mannschaft von RBC Rees 2, die in B.F.Asperden 2 nur zu einem 4:4-Unentschieden kam. Eine super Vorstellung vom Reeser Thomas Nienhuysen beendete in nur 17 Aufnahmen die Partie bis 100 Points.