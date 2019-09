Volleyball : Viele Schwächen in Notbesetzung

Volleyball-Verbandsligist SV Bedburg-Hau musste sich in Osterath mit 1:3 geschlagen geben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Volleyball-Herren: Osterather TV - SV Bedburg-Hau 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:18).

Die Chance, nach dem Gastspiel in Osterath als Mitglied im Spitzentrio der Verbandsliga ins dann anstehende Lokalderby gegen Kevelaerer zu gehen, war für die Sechs aus Hau gegeben. Doch nach Spielschluss am Osterather Netz hatte die Realität diese schöne Chance zunichte gemacht. Das nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Neptun Aachen als Spitzenreiter ins Duell mit dem Tabellenzweiten OTV gegangene Team von der Antoniterstraße musste eine 1:3-Niederlage quittieren, die Spitzenposition an Aufsteiger Osterath abtreten, sich selbst im Mittelfeld der Liga einreihen.

Die Hoffnung von SVB-Mittelblocker „Katze“ Bours, dass Hau beim OTV ein ähnlich starker Auftritt wie im Saisondebüt beim 3:0-Erfolg über Aachen gelingen könnte, erhielt bereits vor Spielbeginn einen Dämpfer. Haus Zuspieler Niklas Groß fiel kurzfristig aus. Mittelblocker Alexander Pötzsch musste die Rolle des Spielgestalters übernehmen. Auf dessen Platz in der Netzmitte kam Jan Ulrich ins Team.

Die so umbesetzte Formation spielte trotz immer wieder auftretender Schwächen in der Annahme und im Aufbau in Satz eins noch passabel auf, ehe eine weitere Umbesetzung nötig wurde. Außenangreifer Thomas Holtermann trat bei einer Annahmesituation bei 11:11 unglücklich auf einen Fuß von Stephan Reinders, schied für den Rest der Partie mit einer Bänderverletzung aus. Holger Wilke, gelernter Mittelblocker, übernahm Holtermanns Platz auf Außen und Reinders befand zum weiteren Satzverlauf: „Mit damit vier Mittelblockern in der Aufstellung haben wir diesen Satz irgendwie noch 25:23 ins Ziel gerettet.“

Zwangsweise baute Hau im Anschluss nochmals um. Bours wechselte von der Netzmitte in den Außenangriff, Wilke auf dessen Platz im Mittelblock. Je weiter die Partie fortschritt, um so offensichtlicher wurden Haus große Defizite in der Annahme und die dann daraus resultierenden Probleme von Aushilfszuspieler Pötzsch, seine Angreifer optimal einzusetzen. Für Hau begann Satz zwei mit einem 0:4-Rückstand, Durchgang drei mit einem 0:7-Rückstand. Beide Male gelang es jedoch aufzuholen, sogar 8:6 respektive 10:8 in Führung zu gehen, um dann aber gleich wieder Punkte in schneller Reihenfolge abzugeben.

Das führte zu Satzverlusten von 18:25 und 17:25 zum 1:2. Letzte Hoffnungen noch den Tie-Break zu erreichen und damit zumindest noch einen Punkt zu holen, platzten im vierten Satz. Von 13:18 bis 17:18 holte Hau stark auf, punktete danach aber bis zum Satzende bei 18:25 nur noch einmal und die 1:3-Niederlage beim OTV war perfekt.