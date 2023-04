Fußball-Niederrheinpokal der Frauen Der Titelverteidiger steht wieder im Finale

Beim 2:0 (1:0)-Halbfinalsieg gegen den Regionalliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach, den man schon vor einem Jahr in der Vorschlussrunde aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, hätten die Gastgeberinnen durchaus schon früher für klare Verhältnisse sorgen können. Grabbes später Treffer zum 2:0 sorgte schließlich für Erleichterung – und natürlich großen Jubel auf den Rängen. Rund 400 Zuschauer verfolgten das Spektakel in der Ero­glu-Arena am Klever Bresserberg.