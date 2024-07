Nächste Verstärkung VfR Warbeyen verpflichtet Allroundtalent aus den Niederlanden

Der Kader des VfR Warbeyen für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen nimmt immer mehr Gestalt an. Beim Auftakttraining begrüßte Trainer Sandro Scuderi die junge Niederländerin Isis van Biljouw. „Isis bringt trotz ihres jungen Alters eine beeindruckende Mentalität und hervorragende fußballerische Fähigkeiten mit“, sagte Scuderi. Die 17-Jährige, die flexibel in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt werden kann, kam in der abgelaufenen Saison für den Niederrheinliga-Meister Borussia Mönchengladbach II zum Einsatz und spielte für die Borussia außerdem in der B-Juniorinnen-Bundesliga.