Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen kassiert die erste Saisonniederlage

Die rund 60 Zuschauer sahen in der Klever Eroglu-Arena eine zerfahrene Anfangsphase mit leichten Vorteilen für die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Das erste Tor erzielte jedoch der VfR Warbeyen. Nach 288 Minuten ohne Gegentreffer lag der Ball in der 19. Minute zum ersten Mal in dieser Saison im Netz des VfL – mit tatkräftiger Unterstützung von Torhüterin Kari Närdemann, die VfR-Spielerin Jule Dallmann den Ball praktisch auf dem Silbertablett serviert hatte. Dallmann nahm das Geschenk an und hob den Ball über Närdemann zum 1:0 ins Tor. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte eine Unaufmerksamkeit für den Bochumer Ausgleich. Alina Angerer stand nach einer Flanke von rechts in der Mitte goldrichtig und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie (38.).