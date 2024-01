Hallenturnier in Langenfeld VfR Warbeyen beim Futsal-Pokal im Finale gestoppt

Der VfR Warbeyen, Tabellenvierter in der Regionalliga der Frauen, hat am Sonntag beim Futsal-Pokalturnier des Fußball-Verbandes Niederrhein den Sieg nur knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi musste sich in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Langenfeld im Finale dem Landesligisten HSV Langenfeld mit 4:5 nach Siebenmeterschießen geschlagen geben, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte. „Es ist immer schade und ärgerlich, wenn man ein Endspiel so knapp verliert. Das kann den guten Eindruck, den meine Mannschaft bei diesem Turnier hinterlassen hat, aber nicht trüben. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Das war Werbung für den Frauenfußball und wurde uns auch vom Verband bestätigt“, sagte Sandro Scuderi.