Aufsteiger weiter am Tabellenende VfR Warbeyen verliert in letzter Sekunde

Leistungen wie die gegen den FC Iserlohn geben Anlass zur Hoffnung, dass es zum Ligaverbleib reichen könnte. Die Gäste gingen zwar in Durchgang eins durch Celine Reck in Führung, doch der VfR Warbeyen drängte in der Folge auf den Ausgleich. „Wir waren die deutlich bessere Mannschaft und haben uns nach dem Rückstand zurück in das Spiel gekämpft“, sagte VfR-Trainer Niklas Seeger. In der 64. Minute belohnten sich seine Schützlinge. Die eingewechselte Lola Flohr erzielte mit einen Distanzschuss in den Winkel das 1:1. Der VfR wollte nun drei Punkte – und wurde in letzter Sekunde kalt erwischt, als Merle Schlößer (80.) den FC Iserlohn noch zum Sieg schoss.