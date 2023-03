Bittere Niederlage Der VfR Warbeyen hat ein Problem mit Außenseitern

In der Folge hätten einige Fehlentscheidungen des Schiedsrichters dafür gesorgt, dass sein Team aus dem Rhythmus geraten sei, so der Warbeyener Übungsleiter. Auch als die eingewechselte Kölnerin Jennifer Schlee in der 83. Minute den Siegtreffer erzielte, protestierte der VfR-Anhang vehement. „Es ist sehr bitter, dass da eine klare Abseitsstellung nicht gepfiffen wurde. So fährst du dann am Ende mit einem 1:2 nach Hause. Das war heute sehr unglücklich, aber davon redet in zwei, drei Wochen auch keiner mehr“, sagte Sandro Scuderi. In zwei Wochen tritt der VfR Warbeyen beim Tabellenzweiten Borussia Bocholt an. Dort will die Mannschaft dann ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass ihr die „Großen“ der Liga besser liegen.