Fußball-Regionalliga der Frauen Unglückliche Niederlage für den VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen hat am elften Spieltag in der Fußball-Regionalliga der Frauen die zweite Niederlage kassiert. Der Tabellenvierte verlor bei Arminia Bielefeld mit 1:2 (1:1) – und das auf durchaus unglückliche Art und Weise. „Unsere gute Leistung wurde einfach nicht belohnt. Wir konnten den Aufwand, den wir über 90 Minuten betrieben haben, nicht in Tore ummünzen“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi. Sein Team dominierte den ersten Durchgang und geriet dennoch kurz vor der Pause in Rückstand. Anna-Lena Meier erzielte in der 43. Minute das 1:0 für die Arminia.