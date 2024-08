Ohne Chance beim Zweitligisten Schlappe im Norden: SV Meppen erteilt dem VfR Warbeyen eine Lehrstunde

Nach 180 Sekunden führte der SV Meppen bereits mit 2:0. In der 14. Minute lag der Ball dann zum dritten Mal im Warbeyener Tor. Ein Sonntagsschuss (28.) und ein weiterer vermeidbarer Gegentreffer (36.) sorgten dafür, dass Sandro Scuderi in der Halbzeitpause ordentlich Redebedarf hatte. „Es war eine Halbzeit zum Vergessen, aber das schöne war: Wir hatten das selbst zu verantworten, nicht der Gegner. Es gab keine Situation, in der uns der Gegner so richtig ausgespielt hat. Wir müssen einfach unsere Fehler minimieren“, sagte der Warbeyener Übungsleiter, der insgesamt ein „aufschlussreiches“ Testspiel gesehen haben will.