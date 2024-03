Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen verliert 0:5 beim Spitzenreiter

„Spätestens danach war die Luft raus. Bochum hat die brutale Qualität, mit wenigen Chancen viele Tore zu machen. Deswegen steht die Mannschaft auch da oben. Wenn man die ganze Saison so wenig Gegentreffer bekommt und sich dann in einem Spiel plötzlich fünf Tore fängt, muss schon einiges passieren“, sagte Sandro Scuderi. Seine Schützlinge sind erst in zwei Wochen wieder gefordert. Am Sonntag, 7. April, 13 Uhr, empfängt der VfR den FSV Gütersloh II.