0:2 gegen den FV Mönchengladbach : Der nächste Ausrutscher des VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen, hier die eingewechselte Jolina Opladen (am Ball), kassierte die zweite Niederlage in Folge. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fußball: Der Frauen-Regionalligist verliert erneut gegen eine sehr defensiv spielende Mannschaft, weil er seine Chancen nicht nutzt.

Kommt eine Mannschaft trotz zahlreicher Chancen nicht zum Torerfolg, bemühen Fußball-Trainer gerne mal die Phrase, man hätte noch stundenlang weiterspielen können und trotzdem keinen Treffer erzielt. Dazu ließ sich auch Sandro Scuderi, Coach des Frauen-Regionalligisten VfR Warbeyen, am Samstag nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den FV Mönchengladbach verleiten. Denn während der Tabellenzweite VfR auf dem Rasenplatz der Klever Eroglu-Arena gehörig Chancenwucher betrieben hatte, münzten die Gäste zwei ihrer insgesamt drei klaren Gelegenheiten in Tore um.

Der VfR Warbeyen erwischte den besseren Start, setzte sich von Anfang an in der gegnerischen Hälfte fest. Doch mit seinem zweiten Vorstoß (9.) kam der Tabellenzwölfte aus Mönchengladbach gleich zum 1:0. Ein Schussversuch von Flaka Aslanaj erwischte VfR-Keeperin Anna Scholten auf dem falschen Fuß. In der Folge wirkten die Warbeyener Spielerinnen nervös und verunsichert. Erst nach einer halben Stunde gelang es dem Favoriten, das Spiel wieder an sich zu reißen.