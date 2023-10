Fußball-Regionalliga der Frauen Enttäuschung für VfR Warbeyen im Kreisderby

VfR-Trainer Sandro Scuderi war nach der Begegnung alles andere als zufrieden. „Wir haben uns einfach von der ersten bis zur letzten Minute zu viele individuelle Fehler geleistet – Fehler, die so eigentlich nie passieren. Am Ende sind wir dann auch noch hektisch geworden. Für uns war das ein gebrauchter Tag, auch wenn am Ende noch ein Punkt herausgesprungen ist. Aber so ein Spiel muss man der Mannschaft einfach auch mal gestatten.“