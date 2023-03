0:0 gegen Bayer Leverkusen Nullnummer des VfR Warbeyen im Duell der Kellerkinder

In der Niederrheinliga der C-Junioren sicherte sich der SV Straelen mit einem späten Treffer ein 1:1 (0:1) gegen den Tabellensechsten VfB Homberg. Die Gäste aus Duisburg gingen in der zehnten Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Zuvor hatte Philip Lauer vom Elfmeterpunkt die große Chance verpasst, den SV Straelen in Führung zu bringen. Drei Minuten vor dem Abpfiff der Partie sorgte Niklas Breuer nach Vorlage von Sahel Rahimi für den Ausgleich.