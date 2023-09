Frauenfußball im Kreis Kleve Die Top-Teams sind eine Nummer zu groß

Ein Punktgewinn in letzter Minute gelang dem SV Rees. Stella Kerkhoff erzielte beim 3:3 (1:1) bei der bis dahin punktlosen DJK Arminia Klosterhardt in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt und immer an sich geglaubt“, sagte Trainer Max Reimers. Nach dem 0:1 (17.) hatten Sarah Otten (29.) und Jule Linkner (46.) die Gäste in Führung gebracht. Nach weiteren Gegentoren in der 56. und 86. Minute sah es dann nach einer Reeser Niederlage aus.