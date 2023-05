Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen möchte Beweise für den Lernprozess liefern

Der VfR Warbeyen ist in der Fußball-Regionalliga der Frauen seit fünf Spielen ungeschlagen. Am Sonntag, 13 Uhr, soll die Serie vor heimischem Publikum gegen den abstiegsbedrohten FSV Gütersloh II ausgebaut werden. Der Kontrahent aus Ostwestfalen rangiert derzeit auf Platz zwölf. Bei einer Niederlage am Bresserberg könnte die Mannschaft das rettende Ufer aus den Augen verlieren. Vier Spieltage vor Saisonende muss der FSV noch vier Zähler aufholen.