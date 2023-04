Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen kommt nicht über ein 0:0 hinaus

In einer intensiv geführten Partie riss der VfR früh die Spielkontrolle an sich, hatte deutlich mehr Ballbesitz als der Kontrahent aus Ostwestfalen. Aussichtsreiche Chancen kamen zunächst allerdings nur bei Standards zustande. Gleich zweimal hätte Chloé Rickes ihr Team nach einer Ecke in Führung bringen können (15., 20.). Nach dem Seitenwechsel hielt der VfR das Tempo hoch und kam durch Jolina Opladen, Jule Dallmann und Alysha Zemlin zu weiteren guten Gelegenheiten.