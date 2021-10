Fußball-Regionalliga der Frauen : Sandro Scuderi: „Es hakt noch bei der Chancenverwertung“

Interview Kleve Der VfR Warbeyen ist in der dritthöchsten Klasse seit sechs Spielen ohne Sieg. Warum der Trainer der Mannschaft trotzdem guter Dinge ist.

Herr Scuderi, der VfR Warbeyen hat sich in sieben Spielen bisher erst sechs Punkte erspielt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Start in die Saison?

Sandro Scuderi Ich bewerte den bisherigen Saisonverlauf trotz der geringen Anzahl an Punkten als gut. Wir hatten in den ersten sieben Spielen fünf Gegner, die in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind. Es gab allerdings nur zwei Halbzeiten, gegen den 1. FC Köln II und Bayer Leverkusen, in denen wir wirklich Probleme hatten. Gegen die Zweitliga-Absteiger Berghofen und Bielefeld haben wir uns verdient jeweils einen Punkt erkämpft. Nun erwarten uns in der zweiten Hälfte der Hinrunde die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Da erhoffen wir uns mehr. Gerade in der Defensive sind wir sehr gut aufgestellt. Im Vergleich mit unseren kommenden Gegnern stechen wir da sehr heraus.