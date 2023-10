Frauenfußball-Regionalliga VfR Warbeyen kommt nicht über ein 1:1 hinaus

Beim Spiel in Dorsten kam das Team von Trainer Sandro Scuderi schlecht aus den Startlöchern. Bereits in der zweiten Minute durfte der Regionalliga-Neuling jubeln. Lea Baumeister hatte nach einem weiten Schlag zum 1:0 getroffen. Der lange Ball war an diesem Nachmittag das probate Mittel des SSV Rhade, der sich nun wütenden Angriffen des VfR ausgesetzt sah.