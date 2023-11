Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen will eine „tolle Hinrunde“ mit einem Sieg krönen

Es liegen ereignisreiche Tage hinter dem VfR Warbeyen. Am Sonntag hat sich der Verein von Sven Rickes, Trainer des U-23-Teams in der Fußball-Landesliga der Frauen und langjähriger Motor des Talentzentrums Kämpferherzen, getrennt. Am Dienstag machte sich der Vorsitzende Christian Nitsch im Sportausschuss für einen Kunstrasenplatz auf der VfR-Anlage stark. Und dann war da noch jene umstrittene Szene, die sich am Sonntag beim 1:1 der ersten Mannschaft des Klubs in der Frauen-Regionalliga im Spiel bei Bayer Leverkusen II ereignet hatte.