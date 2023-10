Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen verbessert sich auf den zweiten Platz

Der SV Walbeck kassierte in der Frauen-Regionalliga am Sonntag im Duell der Aufsteiger eine 0:3 (0:3)-Heimniederlage gegen Alemannia Aachen. Vor allem vor der Pause machte es die Walbecker Abwehr dem Gegner dabei viel zu einfach. Jasmin Steffens erzielte in der 16. Minute die Aachener Führung. Vier Minuten später erhöhte Narjiss Ahamad auf 2:0. Beim dritten Treffer der Alemannia in der 39. Minute konnte Jasmin Steffens den Ball am zweiten Pfosten unbedrängt ins Tor schieben.