Fußball-Landesliga der Frauen Aufsteiger VfR Warbeyen U 23 setzt direkt ein Ausrufezeichen

Siegfried Materborn erreichte in der Klasse zum Auftakt ein 1:1 (0:1) bei Eintracht Duisburg. Eine Woche zuvor hatte das Team den Gegner im Niederrheinpokal noch mit 4:2 bezwungen. „Doch wir mussten im Gegensatz zur Pokalpartie auf einige Spielerinnen verzichten. Deshalb haben wir auch in der ersten Hälfte nicht richtig in die Partie gefunden. Wir haben in der Pause dann taktisch etwas umgestellt und waren in der zweiten Halbzeit besser. Deshalb geht das Ergebnis unter dem Strich in Ordnung“, sagte der Materborner Trainer Denis Hillmanns. Sein Team war in der 43. Minute in Rückstand geraten. Mandy Lübbers (70.) erzielte den Ausgleich.