Freud und Leid an einem Spieltag VfR Warbeyen siegt klar – SV Walbeck kassiert die höchste Saisonniederlage

Die Gastgeberinnen gaben sofort den Ton an. Bereits in der siebten Minute brachte Sophie Schneider den VfR in Führung. Zwar gelang der Arminia wenig später durch Leonora Ejupi (13.) der Ausgleich. Doch nur eine Minute später hatte schon wieder das Heimteam die Nase vorn, nachdem Jule Dallmann das 2:1 markiert hatte. Vor rund 70 Zuschauern blieb der VfR am Drücker. Julia Hülsken stellte auf 3:1 (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzten die Bielefelderinnen zwar noch einmal, als Sophia Thiemann zur Stelle war. Doch schon seit Wochen lässt sich der VfR von solchen kleinen Rückschlägen überhaupt nicht beeindrucken. „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel endgültig im Griff. Der Gegner hatte keine nennenswerte Chance mehr“, so Scuderi. Folgerichtig schraubte Jolina Opladen das Ergebnis mit einem Doppelpack auf 5:2 hoch (56. und 72.).