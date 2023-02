Favoritenrolle bestätigt VfR Warbeyen schafft Einzug ins Pokal-Halbfinale

Nach 52 Minuten brach Jule Dallmann den Bann und erzielte die hochverdiente Führung. Ihr Strafstoß-Treffer zum 2:0 (78.) bedeutete schließlich die Vorentscheidung zugunsten des VfR Warbeyen. Das Ergebnis gehe so in Ordnung, gab Sandro Scuderi zu Protokoll. „TuSA Düsseldorf war ein guter Gegner, der einen richtigen Pokalfight hingelegt hat. Wir sind glücklich darüber, dass wir jetzt seit fast zwei Jahren in diesem Wettbewerb ungeschlagen sind“, so der Warbeyener Übungsleiter. Diese Serie will der Titelverteidiger mit dem erneuten Einzug ins Endspiel ausbauen. In der Neuauflage der Halbfinal-Partie aus der vergangenen Saison trifft der VfR am Ostermontag auf Borussia Mönchengladbach.