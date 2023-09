Start ins Ungewisse VfR Warbeyen in der Findungsphase

Seit dem vergangenen Wochenende rollt in der Fußball-Regionalliga der Frauen der Ball. Am Sonntag, 15 Uhr, greift der VfR Warbeyen erstmals ins sportliche Geschehen ein. Zum Auftakt hatte die Mannschaft spielfrei, weil die Sportfreunde Siegen ihr Team zurückgezogen haben und somit schon ein Absteiger feststeht. Das Team von Trainer Sandro Scuderi ist bei Vorwärts Spoho Köln gefordert. Mit den Kölnerinnen hat der VfR noch eine Rechnung offen. „Diese Mannschaft hat uns in diesem Jahr die einzige Niederlage in einem Meisterschaftsspiel zugefügt“, sagt Scuderi.