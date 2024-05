Ein Tor reicht zum Sieg VfR Warbeyen schiebt sich auf den zweiten Platz vor

Der VfR Warbeyen hat am Mittwochabend seine beeindruckende Serie fortgesetzt und auch das neunte Pflichtspiel in Folge für sich entschieden. In der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltages der Fußball-Regionalliga der Frauen setzte sich der VfR mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FFC Recklinghausen durch und verbesserte sich in der Tabelle vorübergehend auf Rang zwei. Am Wochenende muss Fortuna Köln beim noch ungeschlagenen Meister VfL Bochum mindestens einen Punkt holen, um sich wieder für die Vizemeisterschaft in Stellung zu bringen.