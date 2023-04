Frauenfußball-Regionalliga VfR Warbeyen dreht Spiel in Recklinghausen

Auch in Durchgang zwei sah der Warbeyener Coach zunächst einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft. Julia Hülsken verpasste es zweimal, den VfR in Führung zu bringen. In der Folge wurde die Partie zerfahrener, die Gäste gerieten aus dem Rhythmus. Das bestraften die Gastgeberinnen. Nach einem Ballverlust ging es in der 65. Minute ganz schnell in Richtung Tor der Gäste. Sina Zorychta war in der Mitte zur Stelle und erzielte das 1:0.