Ein Hilferuf des Vorsitzenden Christian Nitsch Hat der VfR Warbeyen in Kleve keine Zukunft mehr?

Diesen Aufruf will Christian Nitsch, Vorsitzender des VfR Warbey­en, auch als Hilferuf, als Notschrei verstanden wissen. Der Klub, dessen erste Frauen-Mannschaft in der Fußball-Regionalliga spielt, sucht den Kontakt zu anderen Vereinen, die eine bessere Infrastruktur bieten können. Auch Klubs außerhalb der Kreisstadt kämen infrage, so Nitsch. „Wir haben so viel Potenzial im Verein und möchten die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten, damit der Aufstieg in die Zweite Bundesliga möglich ist. Wenn das bedeutet, dass wir mit einem anderen Verein außerhalb Kleves kooperieren, bin ich da bereit zu“, sagt der Vorsitzende.