Erfolgsserie hält an Der VfR Warbeyen macht es unnötig spannend

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit am Drücker und hatte klare Vorteile. Das Tor machte allerdings die Gütersloher Mannschaft. Bei einem Freistoß in der 59. Minute war Chiara Trappe per Kopf zur Stelle. Keine zehn Minuten später hatte Opladen auf der anderen Seite die passende Antwort parat: Mit einem Schuss in den Winkel stellte sie den alten Abstand wieder her. Dafür, dass es in der Schlussphase richtig spannend zuging, sorgte die Gütersloherin Svenja Hörenbaum, die die Gäste in der 82. Minute noch einmal auf 2:3 heranbrachte. Zuvor hatte der VfR die eine oder andere gute Chance zur Vorentscheidung ausgelassen. Scuderi: „Wir müssen eigentlich das 4:1 nachlegen. Stattdessen wurde es in den letzten Minuten noch einmal sehr chaotisch. Wir wurden plötzlich unruhig und haben nur noch versucht, die Bälle schnell wieder nach vorne zu spielen.“