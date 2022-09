Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen freut sich auf die neue Torjägerin

Kleve Die Mannschaft um Trainer Sandro Scuderi ist hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Beim früheren Zweitligisten SpVg Berghofen soll der nächste Sieg her. Sarah Grünheid feiert ihr Debüt.

Der VfR Warbeyen hat einen glänzenden Start in die neue Saison der Fußball-Regionalliga der Frauen erwischt. Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach , bei dem das Team von Trainer Sandro Scuderi eine große Moral an den Tag legte, folgte eine Woche später ein ungefährdeter 4:0-Heimsieg gegen Vorwärts Spoho Köln .

Am Sonntag reist der Tabellendritte nun nach Dortmund , wo das Auswärtsspiel bei der SpVg Berghofen ansteht. Ab 15.15 Uhr rollt der Ball. Bei den Gastgeberinnen sieht die Lage wesentlich unfreundlicher aus. Die Spielvereinigung belegt nach Niederlagen gegen Spoho Köln (0:2) und Borussia Bocholt (0:4) tor- und punktlos den letzten Platz. Die Vorsaison schloss die SpVg Berghofen als Zweitliga-Absteiger noch auf Rang sechs ab. Beide Spiele gegen den VfR Warbeyen endeten mit einer Punkteteilung.

Das soll sich diesmal ändern, kündigt Scuderi an. „Gegen diesen Gegner wollen wir diesmal erfolgreicher spielen und werden alles für den Dreier tun. Das ist unsere Marschroute“, sagt der Warbeyener Coach. Auf den Gegner könne man sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur bedingt einstellen. „Mit Berghofen kommt diesmal eine unbekannte Größe auf uns zu. Bei ihnen war die Spielerinnen-Fluktuation zuletzt sehr hoch. Wir sind gespannt und positiv gestimmt, haben gut trainiert“, sagt Scuderi. Viermal die Woche bittet der Übungsleiter seine Schützlinge auf den Trainingsplatz. Das wolle man auch in naher Zukunft so beibehalten, sagt Scuderi. „Wir sind noch längst nicht aus der Vorbereitung raus und werden weiterhin die Schlagzahl erhöhen.“