Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen möchte „Jahres-Endspurt“ in Bielefeld starten

„Wir hingen jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison ein wenig in der Luft, während andere gespielt haben. Mich stört ein bisschen, dass wir nicht den Rhythmus beibehalten konnten“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi. Die Freude auf das Duell mit den Ostwestfalen ist trotzdem groß. Denn, so Scuderi: „Es muss Motivation genug sein, gegen so einen tollen Gegner wie Arminia Bielefeld spielen zu können.“