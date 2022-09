Fußball-Regionalliga der Frauen : Nach den Spektakeln kehrt jetzt wieder Liga-Alltag ein

Shirin Timmermann (l.) traf zuletzt gegen Spoho Köln. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Ballbesitz, volle Konzentration und zügiger Abschluss: So lautet das Erfolgsrezept von Sandro Scuderi, Trainer des VfR Warbeyen, vor dem Heimspiel gegen Vorwärts Spoho Köln.

Nach dem spektakulären 3:3 zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach steht für den VfR Warbeyen am Sonntag das erste Heimspiel der noch jungen Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen an. In der Eroglu-Arena am Klever Bresserberg tritt die Mannschaft ab 13 Uhr gegen Vorwärts Spoho Köln an. Der Kontrahent aus der Domstadt ist mit einem 2:0 gegen die SpVg. Berghofen gestartet.

„Im ersten Heimspiel der Saison wollen wir dreifach punkten. Wir freuen uns, dass nach den außergewöhnlichen Spielen im DFB-Pokal und gegen Mönchengladbach nun wieder der Meisterschaftsrhythmus einkehrt“, sagt Trainer Sandro Scuderi. An das letzte Aufeinandertreffen mit den Kölnern erinnert er sich gerne zurück. Am letzten Spieltag der Vorsaison wandelte der VfR in Köln einen 0:2-Halbzeitrückstand in einen 3:2-Sieg um und sprang dank günstiger Ergebnisse der Konkurrenz noch auf den fünften Tabellenplatz. Sophie Schneider, Shirin Timmermann und Alysha Zemlin hießen damals die Torschützinnen aus Warbeyen.