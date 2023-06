Frauenfußball-Regionalligist bestreitet letztes Saisonspiel VfR Warbeyen will die Saison mit Platz drei krönen

Das Hinspiel gegen die U-20-Auswahl des Bundesligisten konnte der VfR nach einer kurzen Durststrecke von drei Niederlagen in Serie mit 4:1 für sich entscheiden. Am letzten Spieltag, so mutmaßt Scuderi, werde vor allem der Siegeswille entscheidend sein. „Da geht es nicht mehr um taktische, technische oder konditionelle Belange. Es geht einzig und allein um den Willen, das letzte Spiel positiv für sich zu gestalten“, sagt Scuderi. Bei einem Sieg wird der Tabellenvierte seine Vorjahresplatzierung in jedem Fall übertreffen.